مصادرة عربات حنطور يقودها أطفال بالأقصر وتحرير 4 محاضر لعدم تركيب "حفاضات للخيول"

الأقصر – أحمد مرعى

يكثف رجال مجلس مدينة الأقصر ، من حملاتهم لمواجهة مخالفات عربات الحنطور فى الشوارع المختفة، حيث قاد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، حملة مكبرة لضبط عربات الحنطور المخالفة وغير المرخصة بشوارع المدينة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بتكثيف حملات رفع الإشغالات المخالفة على حرم الطرق و الميادين والشوارع الرئيسية، والقضاء على المواقف العشوائية لعربات الحنطور، ومنع السير العشوائي لها والذي يؤثر على حركة وانسيابية المرور بالشوارع.

ويقول رئيس مدينة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه أسفرت الحملة عن ضبط المخالفات الآتية:- (مصادرة عدد (٢) عربة حنطور قيادة أطفال حديثي سن - تحرير محاضر نظافة وعدم تركيب حفاضات لعدد (٤) عربات حنطور، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين)، حيث شارك في الحملة أيمن حسين رئيس منطقة وسط، وحجاج نبوي نائب رئيس المنطقة، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانيه، وأسامة محمد توفيق مدير إدارة النقل البطيء.

وأكد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، على أنه خلال الحملة تم التنبيه على سائقي عربات الحنطور المخالفين على ضرورة الالتزام بالقانون وسرعة التوجه إلى مقر مجلس مدينة الأقصر للسير في إجراءات التراخيص لعدم الوقوع تحت طائلة القانون.

فيما قاد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، جولة تفقدية لمتابعة مواقف السيارات ومحطات الوقود بمدينة الأقصر، حيث تم التأكد من انتظام سير العمل داخل المواقف دون وجود عقبات تواجه الركاب، وإلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة المقررة، وكذلك الإلتزام بعدد الركاب المقرر وخطوط السير المرخص بها لكل سيارة.

وتم تنظيم الجولة في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، بتكليف رؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمواقف سيارات الأجرة على مستوى المحافظة، لمراقبة المواقف وخطوط سير السيارات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم ضد أي مخالفة أو زيادة لقيمة التعريفة الجديدة المقررة، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك أسعار السولار، حيث رافقه خلال الجولة كل من سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، ومحمد أحمد مدير مواقف محافظة الأقصر، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية.