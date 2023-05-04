وذكرت مصادر فلسطينية أن مجموعة مسلحة من مستوطنى "خافات ماعون" المقامة على أراضى المواطنين الفلسطينيين فى مسافر يطا، هاجموا الرعاة قرب منطقة "مغاير العبيد" ومنعوهم من الرعى، واعتدَوا بالضرب على الشاب عز شحادة مخامرة (19 عاما)، ما أدى إلى إصابته برضوض، مهددين الشاب بالقتل فى حال عودته إلى تلك المنطقة، كما طاردوا قطعان الماشية وقتلوا بالسكاكين رأسا من الأغنام وسرقوا أربعة أخرى.