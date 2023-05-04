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"عابر المانش".. الفرعون المصرى وصديقه ينهيان تدريباتهما استعدادا لملتقى أبطال التحدى

الخميس، 04 مايو 2023 03:07 م
"عابر المانش".. الفرعون المصرى وصديقه ينهيان تدريباتهما استعدادا لملتقى أبطال التحدى عابر المانش وصديقه الإيطالى
كتب محمود راغب

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خاض منذ قليل الفرعون المصرى السباح محمد الحسينى وعابر المانش صديقه السباح الإيطالى فلافيو لوتشى "داون سندروم"، والذى جاء برفقة والدته تشيارا كالفيريا، التدريبات الأخيرة، بالاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ، استعدادا لملتقى أبطال التحدى المقرر إقامته غدا الجمعة بين السباح المصرى وعابر المانش محمد الحسينى، أحد أبطال ذوى الهمم ومتلازمة داون، والمتحدى للصعاب، السباح الإيطالى الداون سندروم  "لافيو لوكى".

وكان فى استقبال السباحين، أسطورة السباحة الكابتن نبيل الشاذلى، وماريو دو بسكوالى القنصل الإيطالى، لمشاهدة التدريبات الأخيرة للسباحين .

وجاءت التدريبات تحت إشراف أسطورة السباحة نبيل الشاذلى، و الكابتن سامح الشاذلى رئيس الاتحاد المصرى والعربى للغوص والإنقاذ، والعميد خالد محسب مسؤل الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ بالإسكندرية ، والكابتن محمد خليل رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ .

وفى كلمته أعرب السباح العالمى نبيل الشاذلى عن ترحيبه بالسباحين، وسعادته لاستضافة هذا الحدث الرياضى المميز والذى يعكس الصداقة والعلاقات التى تربط مصر وإيطاليا .

وعبر السباح محمد الحسينى عابر المانش، عن سعادته باستقبال صديقه السباح الإيطالى، قائلا : " نتنافس سويا فى حب مصر وإيطاليا بحب وربنا يوفقنا ، فيما عبر السباح الإيطالى لوتشى عن سعادته بالتواجد فى مصر بلده الثانى والمشاركة فى ملتقى أبطال التحدى ."

وبدأت جمعية بناة الوطن التجهيز للملتقى الذى ينطلق فعالياته غدا بالاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الشباب والرياضة والقنصلية الإيطالية بالأسكندرية، ويأتى للتأكيد على أن مصر و إيطاليا تربطهم علاقات وطيدة وترابط قوى.

ويعد الحدث لقاء للحضارات من بوابة الرياضة كوسيلة  للحب والتعارف والصداقة بين الشعوب، وخصوصا أن هذا الحدث الأول من نوعه .

التدريبات
التدريبات

 

المانش
المانش

 

تدريبات عابر المانش وصديقه الإيطالى
تدريبات عابر المانش وصديقه الإيطالى

 

جانب من التدريبات
جانب من التدريبات

 

جانب من تدريبات عابر المانش
جانب من تدريبات عابر المانش

 

عابر المانش المصرى مع صديقه
عابر المانش المصرى مع صديقه

 

عابر المانش مع صديقه الإيطالى
عابر المانش مع صديقه الإيطالى

 

عابر المانش وصديقه الإيطالى
عابر المانش وصديقه الإيطالى

 

 


عابر المانش سباح المانش

ملتقى أبطال التحدى

ابطال التحدى

مصر وايطاليا



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