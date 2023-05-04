ضبط منشآت طبية خاصة تدار بدون ترخيص فى حملة بدمياط

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بدمياط ، بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية وجهاز حماية المستهلك، حملة مكبرة على المنشآت الطبية ومراكز التجميل.

أسفرت تلك الحملات على ضبط أدوية منتهية الصلاحية و كذلك أدوية مجهولة المصدر ومهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها داخل مركز يدار بدون ترخيص، وتم الكشف عن عدم وجود تصريح مزاولة المهنة لبعضهم وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

كما تم ضبط عدد من المنشآت الطبية الخاصة التى تدار بدون ترخيص، وكذلك تم تنفيذ غلق لبعض المنشآت الطبية المخالفة لشروط الترخيص و ايضا التى تدار بدون ترخيص والصادر لها قرارات غلق من المحافظة

وشدد وكيل وزارة الصحة على تكثيف تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين .