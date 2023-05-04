خبير اقتصادي: 5.7 مليار دولار زيادة في الاستثمارات المباشرة إلى مصر

ابراهيم حسان

قال الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، إن زيادة الاستثمارات المباشرة إلى الدولة المصرية، تزيد من قدرات الاقتصاد، وارتفعت زيادة الاستثمارات في مصر في الفترة السابق بنحو 5.7 مليار دولار، وهذا الرقم مقبول في ظل قدرة الاقتصاد العالمي الصعبة.

أضاف مصطفى بدرة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامية شافكي المنيري، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت في مصر بأكثر من 72% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وهذا يعود إلى مجهودات الحكومة في هذا الصدد في الفترة السابقة.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتابع بنفسه ملف المستثمرين، قائلا: "الحكومة تهتم بملف رجال الأعمال والمستثمرين، وتكون معهم خطوة بخطوة، ما يعكس دعم ملف الاستثمارات".

وأكمل: "ما يحدث من زيادة في الاستثمارات داخل الدولة المصرية، أمر مبشر، في ظل بحث الاستثمار الأجنبي على أسواق مميزة، والرئيس السيسي يرعى هذا الملف كثيرا، وهذا أمر يدعو إلى التفاؤل".