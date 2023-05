جريمة قتل عنصرية فى قطار نيويورك.. الضحية اشتكى من الجوع فقتله جندى المارينز

في قضية جنائية جديدة من المتوقع أن تثير الكثير من الجدل في أمريكا، تسبب مواطن أمريكي أبيض في وفاة مشرد أسود في قطارات نيويورك بعد أن قام المشرد بإثارة الاضطراب في القطار حيث انقض عليه الشاب الأبيض ذو 24 عاما والذي يعمل في المارينز وقام بخنقه لمدة 15 دقيقة حتى توفي.

A former Marine put a New York subway passenger in a headlock until he died



Some witnesses said he was acting in a hostile and erratic manner before the Marine put him in a headlock



Police say the Marine would not be charged in the incident pic.twitter.com/NHmUcEWyHs