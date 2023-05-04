اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 مايو 2023 04:12 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تفاصيل تقييم طلاب الصفوف الأولى للمصريين فى الخارج فى 6 معلومات

الخميس، 04 مايو 2023 04:00 ص
تفاصيل تقييم طلاب الصفوف الأولى للمصريين فى الخارج فى 6 معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط تقييم الصفوف الأول والثانى والثالث الابتدائى للطلبة المصريين فى الخارج، كالتالى: 
 
- إتاحة وضع ملفات التقييم الفصلين الدراسيين الأول والثانى على المنصة الإلكترونية للطلبة المصريين فى الخارج من يوم الثلاثاء 25 إبريل الجارى.
 
- ملفات التقييم للفصل الدراسي الأول للطلاب الذين تخلفوا عن أدائها فقط حيث يتم رفع ملف التقييم الفصلين الأول والثانى معا.
 
-  يتم تحميل ملف التقييم للطالب باللغة التى يؤدى بها الامتحان ثم طباعته وأداء الأنشطة وإعادة رفعه بعد الانتهاء منه على المنصة الإلكترونية للطلبة المصريين فى الخارج.
 
- يتم تحميل الملف ورفعه بعد استكماله بداية من يوم وضعه على المنصة ولمدة أسبوعان.
 
- لا يتم إرسال إية ملفات تقييم ورقية ويتم التعامل من خلال المنصة الإلكترونية فقط، ويتم تحميل الملف ورفعه من خارج جمهورية مصر العربية فقط.
 
- الطالب الذى لم يقدم ملف التقييم فى المواعيد المقررة لا يتم اعتباره اجتاز العام الدراسى الحالى ويحق له التقدم للعام الدراسي التالى.

التربية والتعليم

تقييم الصفوف الأولى للطلبة المصريين فى الخارج

ضوابط تقييم الطلاب المصريين فى الخارج 2023



الموضوعات المتعلقة

انطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل خلال أيام.. التعليم تعلن التفاصيل

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 07:00 ص

المدارس تعقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع والأنشطة لصفوف النقل

الأربعاء، 19 أبريل 2023 10:02 ص

ننشر جداول امتحانات الشهادة الإعدادية وصفوف النقل فى محافظة البحيرة

السبت، 15 أبريل 2023 05:12 م

تبدأ 6 مايو.. ننشر جداول امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسى الثانى بالقاهرة

السبت، 15 أبريل 2023 03:23 م

ننشر جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل في بورسعيد

الخميس، 13 أبريل 2023 12:18 م

مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بالبحيرة

الأربعاء، 12 أبريل 2023 01:47 م

تعليم القليوبية تنشر خريطة مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثاني لصفوف النقل

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 03:41 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة