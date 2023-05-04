انطلاق امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائى بالإسكندرية السبت

وأكد الدكتور محمد عرابى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تشكيل غرف عمليات المديرية و بكل إدارة تعليمية إستعدادا لإنطلاق ماراثون الإمتحانات ، وأشار الى أنه تم تجهيز طباعة ورق الإمتحانات فى المطابع السرية ،حيث سيتم طباعة إمتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائى والأول والثانى الثانوى بالمطابع السرية بالإسكندرية، كما تم عقد اجتماعًـا موسعًـا ضم جميع الجهات التنفيذية المسئولة عن سير الامتحانات بالمديرية ورؤساء اللجان، مشددًا خلاله على الالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وشدَّد على توفير الأثاث اللازم، لافتًـا إلى أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة لمتابعة فتح وغلق حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية وانتظام اللجان الامتحانية ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة ووجود جدول الإمتحانات ودليل اللجان في مكان واضح وإزالة أية معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية ،ومراعاة الدقة في تقدير الدرجات والمراجعة ورصد الدرجات ، وأكد على موجهي عموم المواد والموجهين الأوائل أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية بعيدة كل البعد عن أي إيحاءات سياسية أو دينية أو حزبية أو أية إيحاءات من شأنها إثارة القلق والبلبلة لدى الرأي العام .

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد إعتمد جدول مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/ 2023 لجميع سنوات النقل بالتعليم العام والتعليم الفني والشهادة الإعدادية، على أن تبدأ الامتحانات في 6 مايو وتنتهي في 25 مايو 2023 وذلك وفق الخريطة الزمنية التي وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لهذا العام الدراسي.

ووجه اللواء محمد الشريف، مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بقيادة الدكتور عربي أبوزيد، بالاستعداد التام للامتحانات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطهير المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة للطلاب.

وشدد المحافظ على جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات، والتنسيق التام بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات.