وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - في بيان على موقع الخارجية الأمريكية - إن حزمة المساعدة الأمنية تتضمن، ذخيرة إضافية لأنظمة الصواريخ المدفعية عالية الحركة ومدافع الهاوتزر وذخيرة المدفعية والدبابات والأسلحة المضادة للدبابات والصواريخ والأسلحة الصغيرة والذخيرة والشاحنات والمقطورات لنقل المعدات الثقيلة وقطع الغيار وغيرها من المعدات الميدانية الأساسية لتقوية المدافعين عن أوكرانيا في ساحة المعركة.

وأشار البيان إلى إن "هذه الحزمة الأخيرة؛ ستساعد أوكرانيا على الاستمرار في الدفاع عن نفسها - بشجاعة - في مواجهة حرب روسيا. ويمكن لروسيا إنهاء حربها اليوم. وإلى أن تفعل روسيا ذلك، ستقف الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها متحدين مع أوكرانيا طالما تطلب الأمر".