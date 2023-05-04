"المشرعون الآباء" بالشيوخ الأمريكي يسعون لحماية الأطفال من مواقع التواصل

كتبت ريم عبد الحميد

قدم أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى، جمهوريين وديمقراطيين، مشروعا قانون فى المجلس، والذى يهدف إلى حظر كافة الأطفال تحت سن الـ 13 من استخدام السوشيال ميديا ، وطلب تصريح من الوصى على المستخدمين تحت سن الـ 18 لإنشاء حساب.

وقالت وكالة أسوشيتدبرس إنه فى حين أن الاقتراح يعد واحدا من بين عدة اقتراحات فى الكونجرس تسعى إلى جعل الإنترنت أكثر أمانا للأطفال والمراهقين، فإن السيناتورات الأربعة الذين قدموا مشروع القانون قالوا فى مقابلة مشتركة مع أسوشيتدبس إنهم يعتقدون أن يمثلون ملايين من الآباء الأمريكيين الذين يشعرون بقلق كبير من أن مواقع السوشيال ميديا غير مراقبة إلى حد كبير فيما يمكن أن يضر بأطفالهم بشدة.

وأوضحت الوكالة أن التشريع قدمه كل من بريان سكاتز، الديمقراطى عن ولاية هاواى، وتوم كوتون الجمهورى عن ولاية اركنساس، وكريس مورفى الديمقراطى عن ولاية كونيكتكت، وسيناتور ألاباما الجمهورية كاتى بريت، مشيرة إلى أن جميعهم آباء لأطفال ومراهقين، يحاولون توفير حماية أفضل لأبنائهم، ويرون ان الوقت قد حان للتحرك.

وقال السيناتور مورفى، أشعر أننا وصلنا لهذه المرحلة التي لم يعد فيها عدم التحرك خيارا، وبشكل متزايد، عندما يذهب أعضاء الكونجرس إلى منازلهم، فإن هذه واحدة من أول أو ثانى المشكلات التي يسمعونها من ناخبيهم.

من جانبه، قال السيناتور سكاتز، الذى سعى إلى جمع الأعضاء الأربعة معا، إن فكرة وجود خوارزميات تحطى بحق دستورى للوصول إلى عقل طفلك غير معقولة، وكذلك أيضا فكرة أن طفل عمره 13 عاما لديه حق دستورى فى أن يكون له لديه خوارزم يعرض عليه محتوى مزعج.

وإلى جانب قيود السن، يسعى التشريع أيضا إلى منع شركات السوشيال ميديا من استخدام الخوارزميات للتوصية بمحتوى ما للمستخدمين الأصغر من 18 عاما. كما أنه سيتطلب من الشركات محاول التحقق من عمر المستخدمين بناءً على أحدث التكنولوجيا.