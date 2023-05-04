المؤتمر الأول لطب الأقصر يناقش "الجديد فى التعليم الطبى وممارسته".. اليوم

الأقصر – أحمد مرعى

تعقد جامعة الأقصر برئاسة الدكتور حمدى حسين، اليوم الخميس، المؤتمر الأول لكلية الطب، تحت عنوان الجديد فى التعليم الطبى وممارسته، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.

ويعقد المؤتمر الأول لكلية الطب، برئاسة الدكتور حمدى حسين رئيس جامعة الأقصر ، داخل المبنى الجديد لكلية الطب بمدينة طيبة الجديدة، بمشاركة عدد من العلماء والأطباء، من بينهم الدكتورة نادية بدراوى، أستاذ طب الأطفال بالقصر العينى، رئيسة Trump بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور وجدى طلعت، أستاذ بكلية الطب بجامعة قناة السويس، رئيس الجمعية المصرية للتعليم الطبى، والدكتور أحمد شقير، مدير مركز غنيم للكلى سابقاً، الحاصل على جائزة النيل، وعدد من كبار العلماء والأطباء فى مصر والشرق الأوسط.

وقال الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، إن الكلية انتهت من التجهيزات اللازمة لمعرض الشركات والتجهيزات الطبية المقرر إقامته بالتزامن مع فعاليات المؤتمر، مضيفاً أنه يعتبر المؤتمر العلمى السنوى الأول لكلية الطب البشرى أكبر حدث طبى بجامعة الأقصر، ويقدم المؤتمر جرعة علمية غير مسبوقة لكافة الأطباء على فى الأقصر والصعيد وجميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح رئيس جامعة الأقصر، أن المؤتمر يتضمن تقديم برامج علمية حديثة؛ من خلال استضافة كوكبة من أساتذة كليات الطب بعدة جامعات مختلفة، كما يقدم بعض أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بجامعة الأقصر، محتوى علمى عن بعض المواضيع الطبية الهامة، ويهدف المؤتمر الأول لكلية الطب بجامعة الأقصر؛ إلى تقديم كل ما هو حديث ومفيد فى طرق وأساليب التعليم الطبى وممارسته، للسادة الأطباء والطلاب بالكلية.