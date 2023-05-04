الغربية تبدأ برنامج التحصينات لـ1085 رأس ماشية قادمة من كولومبيا

الغربية عادل ضرة

تابع الدكتور حاتم كمال أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، بدء تنفيذ برامج التحصينات لرسالة الحيوانات الجديدة التى وردت ومتحفظ عليها بالمحجر وعددها 1085 عجل بقرى ذكور واردة من دولة كولومبيا.

وأكد "كمال" أنه تم تحصينها بالجرعة الأولى ضد أمراض الحمى القلاعية حمى الوادى المتصدع والتسمم الدموى والحيوانات بحالة صحية جيدة، بمعرفة لجنة من أطباء إدارة الوقاية والرعاية بالمديرية بمشاركة أطباء إدارة السنطة البيطرية برئاسة مدير الإدارة البيطريه بالسنطة ومندوب الإدارة المركزية للحجر البيطرى والفحوص.

ولفت مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى أنه من المقرر انتهاء مدة الحجر والإفراج البيطرى عن العجول فى مطلع الشهر المقبل.