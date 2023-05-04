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الحوار الوطنى.. الآمال والطموحات من كافة الفئات فى المجتمع

الخميس، 04 مايو 2023 02:00 ص
الحوار الوطنى.. الآمال والطموحات من كافة الفئات فى المجتمع الحوار الوطنى
كتب محمود العمرى

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يعول على الحوار الوطني الكثير من الآمال والطموحات من كافة الفئات، خاصة أنه قبل دعوة الرئيس إلى الحوار الوطني لم تكن هناك قنوات مفتوحة بشكل كامل بين مختلف القوى السياسية، فالحوار الوطنى مثّل قناة تواصل قوية بين كافة أطياف المجتمع المصري، ووفقًا للمنسق العام للحوار الوطني هناك 84 موضوعًا سيتم عرضه على المواطنين  في ظل حرص كافة القوى السياسية على خلق مناخ إيجابى يضمن الوصول لتحقيق الأهداف المنشودة.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه حددت إدارة الحوار الوطني ثلاثة محاور رئيسة تنظم طبيعة عمله؛ وهي: المحور السياسي، والمحور الاقتصادي، بالإضافة إلى المحور الاجتماعي. وقد قُسّم المحور السياسي إلى خمس لجان، حيث تم الاتفاق على إضافة لجنتين وهما (لجنة متخصصة في الأحزاب السياسية، ولجنة متخصصة للنقابات والمجتمع الأهلي)، ذلك بالإضافة إلى اللجان الثلاث السابق إقرارها وهي (لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، ولجنة المحليات، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة)، بالإضافة إلى ثماني لجان في المحور الاقتصادي آخرها لجنة متخصصة في السياحة. وجرى تشكيل ست لجان منبثقة عن المحور الاجتماعي تشمل: التعليم، والصحة، والسكان، والأسرة والتماسك المجتمعي، والثقافة والهوية الوطنية، بالإضافة إلى لجنة الشباب.


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