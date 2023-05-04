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التعليم: صياغة الإطار العام لمناهج الإعدادية لتحسين جودة حياة المتعلمين

الخميس، 04 مايو 2023 09:56 م
التعليم: صياغة الإطار العام لمناهج الإعدادية لتحسين جودة حياة المتعلمين رضا حجازى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن صياغة الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية يهدف إلى تحسين جودة حياة المتعلمين وأسرهم من خلال تأسيس بيئة تعلم صحية وسعيدة تتيح خبرات تعليمية متنوعة تتناسب مع المرحلة العمرية لطلاب المرحلة الإعدادية وتبرز قدراتهم.
 
وأشار الوزير إلى أن الإطار العام يستهدف أيضا التركيز على الكيف وليس الكم وتقدير التعلم العميق تحقيقا للمزيد من التعلم مع الوضع فى الاعتبار ما تم من فقد للتعلم أثناء تداعيات جائحة كورونا والتي تركت فجوة في مختلف أنحاء العالم لا تزال الدول تتعامل مع تأثيراتها في مجال التعليم، فضلا عن أهمية تحقيق التوازن بين أنشطة التعلم والمشاركة الإيجابية للطلاب فى الأنشطة الحياتية داخل أسرهم ومجتمعاتهم.
 
 

التربية والتعليم

الإطار العام لمناهج الإعدادية

اخبار مصر



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