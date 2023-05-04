اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 مايو 2023 10:48 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم: تسليم طلاب الثانوية المتظلمين من النتيجة صورة ورقة الأسئلة والإجابة

الخميس، 04 مايو 2023 10:00 ص
التعليم: تسليم طلاب الثانوية المتظلمين من النتيجة صورة ورقة الأسئلة والإجابة امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم وضع باركود على البابل شيت وورقة الإجابة للأسئلة المقالية مع بيانات الطالب، وأسفل الورقة لضمان حق الطالب، وعند التظلم سيزود الطالب بصورة كراسة الأسئلة وكذلك صورة البابل شيت الخاص به، وسيتم إجراء محاكاة التصحيح الإلكتروني أكثر من مرة؛ للتأكد من جودة نظام (سيستم) التصحيح" بامتحانات الثانوية العامة 2023.

وكانت الوزارة، أعلنت جدول امتحانات الثانوية العامة 2023، حيث تبدأ، من 12 يونيو 2023 بالمواد غير المضافة للمجموع.

وأشارت الوزارة أن الامتحانات تبدأ 12 يونيو المقبل بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والاحصاء، والأحد 18 يونيو اللغة العربية والثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية والأحد 25 يونيو المقبل الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، اى يحصل للطلاب على 6 أيام إجازة قبل أداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، حيث يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

وتابعت الوزارة أنه يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، والثلاثاء 11 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.


التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2023

أسئلة امتحانات الثانوية العامة

العامة 2023

التصحيح الإلكترونى لامتحانات الثانوية العامة 2023

تصحيح الأسئلة المقالية لامتحانات الثانوية العامة

تصحيح الأسئلة المقالية

إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2023



الموضوعات المتعلقة

تعرف على آخر استعدادات وزارة التربية والتعليم لامتحانات الثانوية العامة.."فيديو"

الخميس، 04 مايو 2023 01:00 ص

وزارة التربية والتعليم تعلن تدريب مقدّرى الدرجات بامتحانات الثانوية العامة على التصحيح الإلكترونى للأسئلة المقالية.. وتؤكد: تجنب أى أخطاء أثناء التصحيح.. وكل طالب سيحصل على حقه كاملا

الثلاثاء، 02 مايو 2023 12:00 ص

وزارة التربية والتعليم تستعرض جهودها فى إنشاء المدارس بمحافظة شمال سيناء

السبت، 29 أبريل 2023 08:15 م

وزارة التربية والتعليم تحدد ضوابط امتحانات أولى وتانية ثانوى.. تعرف على تفاصيل قانون المرحلة.. الثانوية تستهدف إعداد الطلاب للتعليم الجامعى وترسيخ القيم الدينية والسلوكية.. ولكل ناجح شهادة لسوق العمل

الخميس، 20 أبريل 2023 09:00 ص

رئيس الوزراء يلتقى وزير التربية والتعليم لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة

الأربعاء، 19 أبريل 2023 05:21 م

وزير التربية والتعليم يصدر قرارًا وزاريًا بترقية 3886 معلمًا

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 11:26 ص

التربية والتعليم توجه بتنفيذ الأنشطة والدورات الرمضانية بالمدارس

الخميس، 13 أبريل 2023 09:50 ص

وزير التربية والتعليم: تطوير الرياضة المدرسية هدفه رفع الكفاءة الصحية لطلاب المدارس

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 10:43 م

محافظ أسيوط يكرم المتميزين بالجامعة والتربية والتعليم.. صور

الإثنين، 10 أبريل 2023 03:23 م

القارئ صلاح الجمل يؤم المصلين فى صلاة التراويح باستاد التربية والتعليم ببنى سويف.. فيديو وصور

الخميس، 06 أبريل 2023 12:08 ص

تفاصيل نقل العاملين بالتربية والتعليم لمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

الأربعاء، 05 أبريل 2023 07:00 م

وزارة التربية والتعليم تنفى إفلاس مدرسة كلية البنات بالإسكندرية

الإثنين، 03 أبريل 2023 11:58 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة