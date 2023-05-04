اليوم السابع
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الخميس، 04 مايو 2023 05:03 ص
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اعترافات لص خلاطات مياه المدارس بالموسكى: بسرقها بأسلوب التسلق

الخميس، 04 مايو 2023 05:00 ص
اعترافات لص خلاطات مياه المدارس بالموسكى: بسرقها بأسلوب التسلق حبس-ارشيفية
كتب سليم على

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اعترف عاطل أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، متهم بسرقة خلاطات ومحابس المياه من داخل مدرسة بدائرة قسم الموسكى، أنه اعتمد على أسلوب التسلق فى تنفيذ جريمته. 
 
وأضاف أنه توجه للمدرسة فى ساعة متأخرة بعد التأكد من غياب العاملين بالمدرسة وتسلق السور وتوجه لدورات المياه وسرق الخلاطات وفر هارباً. 
 
كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة الموسكى، سرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.
 
 
وتمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) حال سيره بدائرة قسم شرطة الموسكى وبحوزته (عدد من مقابض خلاطات ومحابس المياه "مــجهولة المصـــدر")، وبمواجهته عن مصدرها إعترف بسرقتها من داخل دورة مياه إحدى المدارس كائنة بدائرة القسم بأسلوب "التسلق"، وبسؤال (عامل بالمدرسة ) تعرف على المضبوطات ، واتهمه بالسرقة.

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