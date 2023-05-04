اجتماع فى البيت الأبيض حول الذكاء الاصطناعى بحضور بايدن

حضر الرئيس الأمريكى جو بايدن اجتماعاً في البيت الأبيض حول الذكاء الاصطناعى، مع ممثلين عن شركات مايكروسوفت وجوجل وأوبن آي وأنثروبيك، بحسب ما أعلن البيت الأبيض، بحسب رويترز.
وقالت نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس خلال الاجتماع، إن البيت الأبيض مستعد لدعم تشريعات وتنظيمات جديدة فى مجال الذكاء الاصطناعى، مؤكدة أن لدى هذه الشركات "مسؤولية قانونية" لضمان سلامة منتجات الذكاء الاصطناعى.
اجتماع فى البيت الأبيض حول الذكاء الاصطناعى بحضور بايدنالخميس، 04 مايو 2023 08:48 م
جو بايدن
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حضر الرئيس الأمريكى جو بايدن اجتماعاً في البيت الأبيض حول الذكاء الاصطناعى، مع ممثلين عن شركات مايكروسوفت وجوجل وأوبن آي وأنثروبيك، بحسب ما أعلن البيت الأبيض، بحسب رويترز.
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