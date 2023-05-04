اليوم السابع
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اجتماع فى البيت الأبيض حول الذكاء الاصطناعى بحضور بايدن

الخميس، 04 مايو 2023 08:48 م
اجتماع فى البيت الأبيض حول الذكاء الاصطناعى بحضور بايدن جو بايدن
كتب محمد جمال

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حضر الرئيس الأمريكى جو بايدن اجتماعاً في البيت الأبيض حول الذكاء الاصطناعى، مع ممثلين عن شركات مايكروسوفت وجوجل وأوبن آي وأنثروبيك، بحسب ما أعلن البيت الأبيض، بحسب رويترز.

وقالت نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس خلال الاجتماع، إن البيت الأبيض مستعد لدعم تشريعات وتنظيمات جديدة فى مجال الذكاء الاصطناعى، مؤكدة أن لدى هذه الشركات "مسؤولية قانونية" لضمان سلامة منتجات الذكاء الاصطناعى.


جو بايدن

أمريكا

الولايات المتحدة

الذكاء الاصطناعى



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