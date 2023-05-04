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إصابة 15 شخص فى انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بالمنيا

الخميس، 04 مايو 2023 02:49 م
إصابة 15 شخص فى انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بالمنيا اسعاف
المنيا-حسن عبد الغفار

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أصيب 15 شخص فى حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى المار على محافظة المنيا  بالقرب من مدخل ملوى.
 
انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة ملوي ورجال الحماية المدنية الي موقع الحادث تبين إصابة 15 شخص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.
 
تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوى.
 
 
 
 



 

 


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