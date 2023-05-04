إسبانيا تنضم لاحتفالات يوم أوروبا بالمشاركة في دورة سينمائية بعنوان "المدن" بالإسكندرية

كتبت: هناء أبو العز

انضمت سفارة إسبانيا بالقاهرة و كذلك معهد ثربانتس بالإسكندرية، إلى عدد من البعثات الدبلوماسية الأوروبية في مصر للمشاركة في الاحتفالات القائمة بمناسبة شهر الإتحاد الأوروبي لعام 2023 و ذلك من خلال دورة سينمائية بعنوان "المدن".

ويتكون برنامج الدورة من عروض سينمائية تحث على التأمل في العلاقة بين الريف و الحضر و كذلك الحياة في المدن بشكل عام. سوف يتم عرض 10 أفلام من 8 بلدان أوروبية على مدار أسبوعين في عدد من المراكز الثقافية المنتمية للبلاد المشاركة : ألمانيا ، النمسا ، بلغاريا، جمهورية التشيك، سلوفينيا ، إسبانيا ، فرنسا و إيطاليا.

وسوف يتم عرض فيلمين من إسبانيا: الأول بعنوان " أيضا المطر" (حاصل على 3 جوائز"جويا" المقدمة من الأكاديمية الإسبانية لفنون و علوم السينما) للمخرج إيثيار بوياين و يحكي عن قصة مستوحاة من أحداث "حروب كوتشابامبا من أجل الماء" التي وقعت في بوليفيا في أثناء عملية خصخصة شركة إمدادات المياه التابعة للبلدية و بيعها لشركة متعددة الجنسيات , الأمر الذي أحدث إستياء و إضطرابات بين السكان.

بالإضافة إلى ذلك , سيتم عرض فيلم " بلاثيدو" للمخرج لويس جارثيا بيرلانجا (الفيلم الذي ترشح للفوز بجائزة الأوسكار كأفضل فيلم أجنبي غير ناطق بالإنجليزية عام 1961) الذي يحكي عن المغامرات و العثرات التي قابلها بطل الفيلم "بلاثيدو" في ليلة من ليالي رأس السنة. في أثناء الإحتفالات بهذه الليلة و قام عدد من السيدات بدعوته إلى عشاء ليلة عيد الميلاد تحت شعار "ادعوا شخصا فقيرا للجلوس على مائدتك".

وقامت بتصميمات الجرافيك للغلاف الدعائي و البرنامج الخاص بالدورة الفنانة المصرية تقى قطايا. سوف يتم عرض الأفلام الإسبانية المذكورة بعاليه في مقر معهد ثربانتس بالإسكندرية (101 شارع الحرية) في تمام الساعة 7 مساء يومي 14 و 15 مايو.