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إسبانيا تنضم لاحتفالات يوم أوروبا بالمشاركة في دورة سينمائية بعنوان "المدن" بالإسكندرية

الخميس، 04 مايو 2023 04:56 م
إسبانيا تنضم لاحتفالات يوم أوروبا بالمشاركة في دورة سينمائية بعنوان "المدن" بالإسكندرية عروض أفلام الاتحاد الأوروبى
كتبت: هناء أبو العز

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انضمت سفارة إسبانيا بالقاهرة و كذلك معهد ثربانتس بالإسكندرية،  إلى عدد من البعثات الدبلوماسية الأوروبية في مصر  للمشاركة في الاحتفالات القائمة بمناسبة شهر الإتحاد الأوروبي لعام 2023  و ذلك من خلال دورة سينمائية بعنوان "المدن".
 
ويتكون برنامج الدورة من عروض سينمائية تحث على التأمل في العلاقة بين الريف و الحضر و كذلك الحياة في المدن بشكل عام. سوف يتم عرض 10 أفلام من 8 بلدان أوروبية على مدار أسبوعين في عدد من المراكز الثقافية المنتمية للبلاد المشاركة : ألمانيا ، النمسا ، بلغاريا، جمهورية التشيك، سلوفينيا  ، إسبانيا ، فرنسا و إيطاليا.
 
وسوف يتم عرض فيلمين من إسبانيا: الأول بعنوان " أيضا المطر" (حاصل على 3 جوائز"جويا" المقدمة من الأكاديمية الإسبانية لفنون و علوم السينما)  للمخرج إيثيار بوياين و يحكي عن قصة مستوحاة من أحداث "حروب كوتشابامبا من أجل الماء" التي وقعت في بوليفيا في أثناء عملية خصخصة شركة إمدادات المياه التابعة للبلدية و بيعها لشركة متعددة الجنسيات , الأمر الذي أحدث إستياء و إضطرابات بين السكان.
 
بالإضافة إلى ذلك , سيتم عرض فيلم " بلاثيدو" للمخرج لويس جارثيا بيرلانجا (الفيلم الذي ترشح للفوز بجائزة الأوسكار كأفضل فيلم  أجنبي غير ناطق بالإنجليزية عام 1961) الذي يحكي عن المغامرات و العثرات التي قابلها بطل الفيلم "بلاثيدو" في ليلة من ليالي رأس السنة. في أثناء الإحتفالات بهذه الليلة و قام عدد من السيدات بدعوته إلى عشاء ليلة عيد الميلاد تحت شعار "ادعوا شخصا فقيرا للجلوس على مائدتك". 
  
وقامت بتصميمات الجرافيك للغلاف الدعائي و البرنامج الخاص بالدورة الفنانة المصرية تقى قطايا. سوف يتم عرض الأفلام الإسبانية المذكورة بعاليه في مقر معهد ثربانتس بالإسكندرية (101 شارع الحرية)  في تمام الساعة 7 مساء يومي 14 و 15 مايو.

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