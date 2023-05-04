إزالة أعمال بناء مخالف فى المهد خلال حملة بالدقى.. صور

كتبت - مرام محمد

شن حي الدقي تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، اليوم الخميس، حملة مكبرة استهدفت التصدي لأعمال البناء المخالف منذ المهد، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ورصد الحي خلال الحملة أعمال بناء حوائط مخالفة داخل جراج العقار رقم 10 شارع الكوثر بجوار نادي الصيد دون ترخيص.

وعلى الفور تم إيقاف الأعمال وإزالتها في المهد والتنبيه على المخالف باستخدام الجراج لانتظار السيارات فقط وغير مصرح له بخلاف ذلك.

الجدير بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شدد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة مجهودات مواجهة المخالفات والتصدي بكل قوة وحزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء على أي أعمال بناء مخالف في المهد، وعدم السماح بالتعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.