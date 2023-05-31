ياسين منصور: تسليم 1600 وحدة بمدينة باديا فى 2023.. و1270 شقة العام المقبل

القاهرة 30 مايو 2023

قال رجل الأعمال ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز للتعمير، إن الشركة تعتزم تسليم 1600 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمدينة باديا خلال العام الجاري ما بين 1000 شقة و600 فيلا، ومن المقرر تسليم 1270 شقة آخرين خلال العام المقبل، وذلك من إجمالي 3372 وحدة بالمنطقة الأولى مقسمين ما بين 1113 فيلا، و2259 شقة.

أضاف أن "بالم هيلز" حققت تقدمًا في أعمال تنفيذ 500 فيلا المتبقين من المرحلة الأولى بمتوسط نسبة تنفيذ 30% رغم أنه من المقرر تسليمهم خلال الفترة من عام 2025 حتى 2027، مشيرًا إلى أن الشركة تركز على سرعة تنفيذ أعمال الوحدات المتوقع زيادتها خلال الفترة المقبلة، لتجنب زيادة التكلفة، وتسليم الوحدات في مواعيدها المتفق عليها.

أشار "منصور"، في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج كلمة أخيرة والذي يعرض على قناة ON E، إلى أن تصميم مدينة باديا قائم على مفهوم "6+1"، والذي يقسم المشروع إلى 6 مناطق سكنية تضم كل منطقة الاحتياجات الأساسية للسكان، وجميعها متصلة بالـCORE (وسط المدينة) ويضم الخدمات العامة، مضيفًا أن الشركة نجحت في توفير الاحتياجات الأساسية لسكان المنطقة الأولى وتشمل سوبر ماركت، ومطاعم و"كلوب هاوس"، وصيدلية، وكلها تقع على بعد 5 دقائق فقط من الساكن.

أضاف أن شركة بالم هيلز تعمل في الوقت نفسه على تنفيذ الخدمات المقرر إقامتها بـ"CORE" وتضم جامعة دولية 8 كليات تستوعب 13 ألف طالب، ويتم التعاون مع جامعة ماستريخت واحدة من كبرى الجامعات العالمية، وبدأ تنفيذ 4 كليات وهم الصيدلية، وأسنان، وعلاج طبيعي، وإدارة أعمال، ومن المقرر أن تستقبل الطلاب العام المقبل، إضافة إلى أنه جاري العمل على إنشاء مدرسة دولية من بين 5 مدارس تضمها المدينة.

لفت ياسين منصور، إلى أسباب اختيار إنشاء مشروع باديا بمدينة أكتوبر الجديدة؛ لأنها تعد أقرب المدن بمنطقة غرب القاهرة للعاصمة الإدارية الجديدة والتجمع الخامس، وتوافر شبكة من الطرق والمحاور الجديدة لتيسير انتقال سكان باديا لمناطق شرق القاهرة عبر الطريق الدائري الأوسطي خلال 40 دقيقة، أو للمحافظات المجاورة عبر الطريق الدائري الإقليمي أو مدينة أكتوبر ومحور 26 يوليو عن طريق "باديا"- والجاري العمل على إنشائه- ليصل إجمالي حجم الطرق المجاورة للمشروع حوالي 500 كيلو متر.

أضاف :"كما أن "باديا" تبعد 5 دقائق من محطة المونوريل، و15 دقيقة من القطار الكهربائي السريع ومنه يمكن للسكان الانتقال للعاصمة الإدارية أو الساحل الشمالي أو العين السخنة ".

وحول التحديات التي واجهت "بالم هيلز" في إنشاء باديا، قال ياسين منصور، إن بالم هيلز استطاعت تحقيق معدلات تنفيذ جيدة رغم ما واجهته الشركة منذ بدء تطوير مدينة باديا من 18 شهرًا بدايةً من جائحة كورونا مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية وصولًا للأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها محليًا، مرجعًا أسباب ذلك إلى تبني شركة بالم هيلز ومجموعة منصور خطط طويلة الأجل للفرص الاستثمارية التي تعمل عليها، مدللًا على حديثه بالأزمات التي واجهتها الشركة في أعوام 2008، و2011، و2020، و2022 والتي نجحت في تجاوزها وتحقيق تحسنًا وتقدمًا في حصصها السوقية بالأنشطة التي تعمل بها.

قال ياسين منصور، إن مشروع باديا وفر 4 آلاف فرصة عمل مباشرة بخلاف عدد كبير من فرص العمل غير المباشرة بإجمالي 22 مليون ساعة منذ بدء تطوير المشروع، مضيفًا أنه من المتوقع أن يتم استكمال تطوير باقي مراحل المشروع على مدار 15 عامًا.

يذكر أن شركة بالم هيلز للتعمير قد استعانت بمجموعة AS+P الألمانية-إحدى كبرى شركات التصميم العالمية- لوضع تصميم مدينة باديا، واختارت الشركة الألمانية تصميم "باديا" بمفهوم 6+1، والذي يقسم المشروع إلى 6 مناطق سكنية ترتبط جميعها بقلب "CORE" المدينة، وتضم كل منطقة سكنية مجموعة "كومبوند" كل منهما في الخدمات الأساسية للسكان، يتوافر بها خصوصية الـ"كومبوند" لتصبح جاهزة للمعيشة، فيما يضم الـ CORE خدمات متنوعة ما بين فنادق ومراكز تجارية ونادي رياضي وحديقة مركزية، ومدارس محلية ودولية، وجامعة.