نائب محافظ أسوان تتفقد مشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل بطول بأسوان

أسوان- صلاح المسن

من أجل الوقوف على معدلات ونسب الإنجاز والتنفيذ للمشروعات الجارية بكافة قطاعات العمل العام كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بالمتابعة الميدانية للأعمال الجارية بمشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل بطول 2530 متر، وبتكلفة 365 مليون جنيه ضمن سلسلة المشروعات التي تشهدها مناطق شرق مدينة أسوان.

وأشاد محفظ أسوان، بدعم وزارة الموارد المائية والرى بقيادة الدكتور هانى سويلم لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية الحيوية، وفى مقدمتها هذا المشروع الهام لإنهاء أكبر مشكلة بيئية تؤرق المقيمين بمناطق شرق المدينة ذات الكثافة السكانية العالية، مع خلق متنفس ترفيهى لهم.

هذا وخلال جولتها التفقدية، التى رافقها فيها المهندس محمد على رئيس الإدارة المركزية للرى بأسوان ، والعميد يحيى أبو زيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، بالإضافة إلى مسئولى الجهات المعنية ، أشارت الدكتورة غادة أبو زيد إلى أنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان ، فإنه يتم التأكيد على الشركة المنفذة لضرورة الإسراع بوتيرة العمل بهذا المشروع الكبير الذى سيعمل على إحداث نقلة حضارية لمناطق حى شرق المدينة لتحقيق حلم المواطنين فيه بعد مرور عقود من السنين بتنفيذ مشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل.

فيما أوضح المهندس محمد على بأن أعمال التغطية تتم بشكل مرحلى طبقاً للأحباس ، ومراعاة للمناسيب التى تعمل على تحقيق الإنسايبة لحركة جريان المياه بالشكل المطلوب.

مشيراً إلى أنه عقب الإنتهاء من مشروع التغطية لمصرف السيل سيتم تحويل المنطقة المغطاة إلى مسطحات خضراء وحدائق ومتنزهات وساحات إنتظار للسيارات ، ومواقع ترفيهية متنوعة.

من ناحية أخري، ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اجتماع لجنة إختيار مديرى 14 إدارة بالديوان العام ، وهى المسابقة التى تم فتح باب التقدم لها خلال الفترة الماضية ، وتقدم لها 33 من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات والجهات الحكومية المختلفة وفقاً للشروط والضوابط المنظمة .

ضمن رؤية المحافظة لإختيار الأكفأ والأنسب من القيادات المحلية للإرتقاء بمنظومة العمل العام ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطوير منظومة العمل الحكومى والإدارى وفقًا لرؤية مصر 2030.

وقد أكد محافظ أسوان في "تصريحات صحفية" على أن تنظيم هذه المسابقة يستهدف تنشيط العمل. والدفع بوجوه جديدة شابة يتم إختيارها وفق ضوابط وقواعد صارمة ، قادرة على الإبتكار والإبداع والعمل بروح الفريق الواحد ، مشيراً إلى أنه سيتم تنظيم دورات تدريبية مكثفة للذين تم إختيارهم ، حتى تستطيع هذه القيادات الإلمام بمهامهم ويصبحوا عناصر متميزة قادرة على النهوض بمحافظة أسوان فى جميع المجالات.