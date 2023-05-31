موال وأغنية هالاسمر اللون بامتحان كلية الألسن فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تداول طلاب الفرقة الثالثة بكلية الألسن جامعة بنى سويف امتحان مادة الترجمة من العربية والذى تناول موال وكذلك اغنية هالاسمرانى الالوان ونشيد الحروف للاطفال فى امتحان مادة الترجمة إلى العربية

وطالب واضع الامتحان ترجمة ثلاثة أسئلة من العربية إلى اللغة الإنجليزية لطلاب الفرقة الثالثة بكلية الألسن، جامعة بنى سويف

حيث جاء السؤال الأول ترجمة موال رمت الودع وانكشف من فيلم الكنز الجزء 1

رمت الودع وانكشف السر والمكنون

سمع الكلام اتخطف بقي وشه مليون لون

فى الصحرا شايفة ولد مع امه ايد فى الايد

لو من سهامك نفد .. موتك بإيده اكيد

قالت طريقك خطر سيف الولد مسلول

يا تقتله يا يقتلك وكلامى له مدلول

قال الودع ده الولد ع الانتقام مفطوم

لو فى البلد دى كبر قدرك كده محسوم

يا تقوم قيامة الولد يا قيامتك انت تقوم

فيما طلب واضع الامتحان فى السؤال الثانى ترجمة ابيات انشودة الحروف الأبجدية للاطفال

ألف أرنب يجري يلعب يأكل جزراً كي لا يتعب

باء بطة نطت نطة وقعت ضحكت منها القطة

تاء تاج فوق الرأس فيه الذهب وفيه الماس

ثاء ثعلب صاد دجاجة هو ماكر وقت الحاجة

جيم جمل في الصحراء مثل سفينة فوق الماء

حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة

اما السؤال الثالث تضمن ترجمة اغنية هالاسمر اللون

هالأسمر اللون ... هالأسمراني

تعبان يا قلب خيّوه .. هواك رماني

يا بو عيون وساع .. حطيت في قلبي وجَاع

بعطيك سبع رباع خيّوه .. من العين رسمالي

يا بوو قلب فضة .. على ايش هالّبغضة

بعطيك تا ترضى خيّو .. من العين آااها رسمالي

هالأسمر اللون ... هالأسمراني

تعبان يا قلب خيّوه .. هواك رماني

هالأسمر اللون ... هالأسمراني

تعبان يا قلب خيّوه .. هواك رمانيى