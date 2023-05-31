مصرع شاب سقط بسيارته داخل ترعة على طريق المنصورة ميت غمر.. صور

لقى شاب مصرعه بعد أن سقط بسيارة داخل ترعة على طريق ميت غمر المنصورة بنطاق مركز أجا بمحافظة الدقهلية.

وقد تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز اجا بسقوط سيارة ملاكى داخل الترعة على طريق المنصورة ميت غمر، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز الر مكان البلاغ وتم الدفع بفرق الإنقاذ النهرى، كما توجه رئيس مركز ومدينة اجا لمكان الحادث، ووجه بانتشال السيارة والبحث عن المفقودين، بعد البحث تم استخراج جثة لشاب مقيم بمدينة ميت غمر، ويحاول فريق الإنقاذ البحث عن مفقودين آخرين.

وجارى تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.