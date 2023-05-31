اليوم السابع
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الأربعاء، 31 مايو 2023 03:07 م
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مصرع شاب سقط بسيارته داخل ترعة على طريق المنصورة ميت غمر.. صور

الأربعاء، 31 مايو 2023 01:50 م
مصرع شاب سقط بسيارته داخل ترعة على طريق المنصورة ميت غمر.. صور جانب من الحادث
الدقهليه شريف الديب

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لقى شاب مصرعه بعد أن سقط بسيارة داخل ترعة على طريق ميت غمر المنصورة بنطاق مركز أجا بمحافظة الدقهلية.

وقد تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز اجا بسقوط سيارة ملاكى داخل الترعة على طريق المنصورة ميت غمر، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز الر مكان البلاغ وتم الدفع بفرق الإنقاذ النهرى، كما توجه رئيس مركز ومدينة اجا لمكان الحادث، ووجه بانتشال السيارة والبحث عن المفقودين، بعد البحث تم استخراج جثة لشاب مقيم بمدينة ميت غمر، ويحاول فريق الإنقاذ البحث عن مفقودين آخرين.

وجارى تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 
جانب من الحادث (1)
جانب من الحادث (1)

جانب من الحادث (2)
جانب من الحادث (2)

جانب من الحادث (3)
جانب من الحادث 

 


الدقهليه

اخيار الحوادث

سقوط سيارة فى ترعه

طريق المنصورة ميت غمر



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