مصرع سيدة سقطت من أعلى سلم المنزل بالمنشاه جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى المنشاه المركزى جنوب محافظة سوهاج ربة منزل تبلغ من العمر 36 سنة جثة هامدة على إثر إصابتها بكسور متفرقة بالجسم ونزيف بالبطن " عقب سقوطها من أعلى سلم الطابق الثاني بمنزل العائلة بدائرة المركز.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوفاة سيدة عقب سقوطها من أعلى سلم المنزل منزلها بدائرة مركز المنشاه جنوب المحافظة وتم نقلها للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، والعميد رئيس فرع بحث الجنوب وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه بورود إشارة من المستشفي المنشاه المركزي لمركز المنشاة بوصول المدعوة سهير ص ا ا 36 سنة ربة منزل وتقيم دائرة المركز " جثة هامدة " أثر إصابتها " كسور متفرقة بالجسم ونزيف بالبطن " إدعاء سقوط من علو.

وبسؤال زوجها عامر م د ع 50 سنة موظف ويقيم بذات الناحية وشقيقها أحمد ص ا ا 39 سنة عامل ويقيم دائرة المركز بأنه أثناء تواجد المذكورة أعلي سلم الطابق الثاني بمنزل العائلة الكائن بناحية أولاد سلامة دائرة المركز أختل توازنها وسقطت بقاع السلم مما نتج عنه إصابتها ووفاتها تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.