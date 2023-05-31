مسئول فلسطينى سابق: مصر لها دور تاريخى فى دعم الشعب الفلسطينى

كتب أحمد عرفة

قال المهندس ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال الفلسطينية السابق، إن الزيارة التي أجراها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية والوفد المرافق له إلى مصر هي زيارة من أخ لشقيقة أكبر إلى مصر أم العرب.

وأضاف وكيل وزارة الأشغال الفلسطينية السابق، في تصريحات لبرنامج التاسعة، المذاع على قناة الأولى، أن مصر لها دور تاريخى في دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية ويشهد التاريخ بذلك وتشهد الأراضي المصرية والدماء المصرية التي أرقيت في قطاع غزة.

وأوضح وكيل وزارة الأشغال الفلسطينية السابق، أن زيارة رئيس وزراء فلسطين لمصر لتعزيز العلاقات بين الشعب الفلسطيني ومصر وحث مصر على دورها الطليعى في دعم الشعب الفلسطيني وفي المحافل الدولية .

وتابع وكيل وزارة الأشغال الفلسطينية السابق، أن الحكومة الإسرائيلية متطرفة تقوم يوميا بقتل الشعب الفلسطينى لذلك لابد من اللجوء للأخ الأكبر لأنه سيكون الملاذ للفلسطينيين .