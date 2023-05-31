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مرازكز الشباب بكفر الشيخ تسضيف مبادرة "اعرف نابييك"

الأربعاء، 31 مايو 2023 08:20 م
مرازكز الشباب بكفر الشيخ تسضيف مبادرة "اعرف نابييك" جانب من الحضور
كفر الشيخ- محمد سليمان

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 أقامت مديرية أوقاف كفر الشيخ مبادرة"اعرف قدر نبيك (صلى الله ‏عليه ‏وسلم)" بمركز شباب مدينة الرياض، اليوم الأربعاء، بحضور الشيخ عطا بسيونى مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ، والدكتور عبد القادر سليم، مدير الدعوة، والشيخ أحمد حنبل، مسئول الإرشاد الديني بالمديرية، وصبحي عبد العزيز، مسئول الشباب والرياضة، ونخبة من المسؤولين بإدارة الشباب والرياضة بالرياض.

 

وأكد الشيخ عطا بسيوني مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ، أن مبادرة : "اعرف قدر نبيك (صلى الله ‏عليه ‏وسلم)" أعظم حملة في الوجود حبًّا في سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وتدعو إلى استعادة القيم الأخلاقية والإنسانية والبحث في أعظم وأشرف سيرة في الوجود، لنتعلم من سيرة الحبيب (صلى الله عليه وسلم) الصدق والوفاء والإخلاص والأدب، أن حب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) واتباع هديه من أكبر الدوافع للأخذ بالأسباب، فمن يحب سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لا يمكن أن يكون كذابًا، ولا غشاشًا ولا محتكرًا ولا يأكل الحرام، ومن يحب سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بصدق تجده محبًا لوطنه، لأننا نرسخ أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان.

 

 


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