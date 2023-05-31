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مدير تعليم الجيزة: 255 طالبا حصلوا على الدرجة النهائية بالشهادة الإعدادية

الأربعاء، 31 مايو 2023 09:43 م
مدير تعليم الجيزة: 255 طالبا حصلوا على الدرجة النهائية بالشهادة الإعدادية اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة
كتبت - مرام محمد

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كشف أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن إجمالى 255 طالبا حصلوا على الدرجة النهائية 280 درجة، بامتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2022/2023، مؤكدا أن نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية بلغت 85,17%،

 

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اعتمد منذ قليل نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2022/ 2023 (الدور الأول)، وذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

 

وبلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا وطالبة وبلغ إجمالى عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة وبلغ إجمالى عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية 255 طالبا وطالبة.

 

وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسى للقسم المهنى 91,67% كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسى لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين 100%.

 


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