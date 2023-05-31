محافظ كفر الشيخ: 154 محضراً متنوعاً لأصحاب المخابز واستمرار الحملات يوميا

كفر الشيخ- محمد سليمان

شنت الوحدات المحلية بالمدن والمراكز بمحافظة كفر الشيخ، حملات تموينية، بالتعاون مع مديريات التموين، والصحة، والرقابة التموينية، وجهاز حماية المستهلك، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات، والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري، والتفتيش على المخابز، للاطمئنان على جودة رغيف الخبز والوزن، من حيث الجودة والصلاحية والتأكد من حصول المواطن عليه بسهولة، وفحص ماكينات الصرف للخبز، وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن بالمحافظات، ومتابعة وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والذي شدد على استمرار حملات الرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية، للتأكد من من قوائم أسعار بيع السلع وتوفير السلع الغذائية ومدى صلاحيتها للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه لا تهاون مع المخالفين من التجار، وأن الحملات على المخابز والأسواق مستمرة، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار، مؤكداً أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة، مؤكداً أن الحملات التي شهدتها المدن أسفرت عن تحرير 154محضراً متنوعاً لأصحاب المخابز.

قاد اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، يرافقه جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، وعماد حبيب، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، اليوم الأربعاء، حملة مفاجئة على المخابز البلدية بمركز ومدينة بيلا، للتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين والوقوف على مدى مطابقته للمواصفات القياسية ونظافة المعادن والمعدات المستخدمة، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وأسفرت الحملة عن تحرير 26 محضرا جرى تصنيفها ما بين 12 محضر نقص وزن و7 محاضر عدم إعلان و 5 محاضر نظافة معجن ومحضرين توقف عن الإنتاج.

كما قاد اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، وعصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، الحملة على المخابز البلدية لضبط منظومة الخبر وتوصيل الدعم لمستحقيه، وأسفرت عن تحرير 18 محضراً متنوعا، منهم 4 محاضر نقص وزن، و4 محاضر توقف عن الانتاج، و7 محاضر اشتراطات نظافة ،ومحاضر عدم وجود شهادات صحية، ومحضر عدم نظافة.

تابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، الحملة على المخابز والتي أسفرت عن تحرير 22 محضراً، منهم 5 تموين ، ومحضر مواصفات، و6 محاضر صحية، و5 طفايات، وقاد اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، حملة تموينية على المخابز، وذلك بالتنسيق مع إدارة تموين بلطيم والصحة والطب البيطرى والبيئة والمتابعة والزراعة، وأسفرت الحملة عن ضبط وتحرير 5 محاضر متنوعة ، من بينها محضرين نقص وزن، و3 محاضر.

كما قاد اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، الحملة التموينية على المخابز، وأسفرت عن تحرير 20 محضراً متنوعاً، كما قاد أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، حملة التفتيش على المخابز بدائرة المركز والمدينة للتأكيد على جودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين، وأسفرت الحملة عن تحرير 15 محضراً متنوعاً منهم 9 محاضر نقص وزن، و6 محاضر مخالفات أخرى.

كما قاد اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، حملة على المخابز اسفرت عن 34 محضراً متنوعاً، منهم 14 نقص وزن، و3 مواصفات، و 5 عدم اعلان، و7 مخالفة تعليمات، و5 نظافة.

وقاد اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، حملة تموينية على مخابز بمركز ومدينة دسوق، وأسفرت الحملة عن تحرير عن 20 مخالفة محاضر بالمدينة والقرى، منها 7 نقص وزن، و4 صحة، و 5 نظافة،و 2 عدم اعلان، ومحضر متنوع، وقاد محمد رضا سلمان، رئيس مدينة سيدي غازي، حملة على المخابز، أسفرت عن تحرير 9 محاضر نقص وزن.