لجنة التعاون العربى باتحاد الصناعات: العراق طلبت استيراد سلع وأغذية مصرية

كتب - إسلام سعيد

طلبت العراق خلال اجتماع لجنة التعاون العربى باتحاد الصناعات، استيراد مجموعة من المنتجات و السلع المصرية فى قطاع الصناعات الغذائية والمعدنية ومواد البناء، فيما أكدت الجزائر أن الفترة المقبلة، ستشهد مزيدا من التبادل التجارى مع مصر، بحسب بيان لجنة التعاون العربى.

وأكد المهندس محمد البهى رئيس اللجنة - خلال الاجتماع أمس، أن الموقع الإلكترونى الذى يضم كل الصناعات العربية بات شبه جاهز وستكون جميع القطاعات ممثلة فيه ليتمكن المستثمر العربى من التعرف على الميزات النسبية بكل دولة والمنتجات لتحقيق التكامل والاستفادة من رؤوس الأموال العربية فى إقامة صناعات مشتركة وزيادة التبادل التجارى.

وأشار إلى أن اللجنة قررت القيام بمجموعة من الزيارات المكوكية للعديد من الدول العربية لتشجيع التبادل التجارى بين الدول العربية.

ودعا المستشار التجارى العراقى حسن على موسى – خلال الاجتماع - رجال الأعمال والمستثمرين المصريين لزيارة بغداد، مؤكدة أن بلاده تحتاج إلى الكثير من السلع والمنتجات المصرية التى تستوردها من الدول الأخرى، والتى يمكن استبدالها بمنتجات مصرية .

وأكد الدكتور نور الدين هادف المستشار التجارى بسفارة الجزائر أن اللجنة المشتركة العليا المصرية الجزائرية سوف تجتمع قريبا وتفعل إنشاء خط ملاحي منتظم لنقل البضائع بين موانئ البلدين لمضاعفة حجم التجارة بينهما.

وأوضح إبراهيم السجينى مساعد وزير التجارة للشئون الاقتصادية، أن السوق الجزائرى كان منغلقا فى الفترة الماضية نتيجة لسياسات خاصة بهم ولكن حاليا هناك توجه لفتح الأسواق.

وقدم المهندس طارق شبكة عضو غرفة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شرحا تفصيليا حول الموقع الإلكترونى، مشيرا إلى أنه سيبدأ بعدد 10 شركات عينية تجريبية.

وطرح ممدوح الرفاعي رئيس الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين التابع للجامعة العربية، عقد ملتقى عربى لتنمية الصادرات بين الدول العربية، وأبدى استعداد الاتحاد للمساهمة فى المنصة الإلكترونية ومدها بالتعريفات الجمركية بكل الدول العربية.

وأشار الدكتور فادى عبد السلام مسئول ليبى إلى أن السوق الليبى سيكون من أفضل الأسواق فى جلب الاستثمارت واستيراد السلع.

واقترح المهندس عمرو فتحى رئيس مدينة الأثاث بدمياط اقامة منطقة لوجستبة قريبة من ليببا بمدينة السلوم لتسهيل حركة التجارة ودخول البضائع إلى ليبيا.