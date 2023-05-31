كيف تنجح فى رحلة إنقاص الوزن؟ تجنب هذه الحميات الغذائية الصعبة

كتبت إيناس البنا

من السهل أن تشعر بالإغراء والوقوع في فخ الوعود المغرية لإعلانات الحميات الغذائية، لكن هل تعلم أن معظم هذه الحميات ليست مستدامة، وأن الوزن الذي تفقده يعود؟ لذا، قبل أن تحرم نفسك من الطعام ، دعونا أولاً نفهم المتغيرات التي يجب مراعاتها قبل الشروع في نظام غذائى وفقا لموقع " onlymyhealth".

عوامل يجب مراعاتها عند اختيار نظام غذائي

الصحة و السلامة

يجب أن يكون الاعتبار الأول هو تأثير النظام الغذائي على صحتك العامة. وفقًا لخبراء التغذية فإنه يجب أن يوفر النظام الغذائي الصحي توازنًا في العناصر الغذائية الأساسية، ويدعم وظائف الجسم المناسبة، ويعزز الرفاهية، ولكن يجب التأكد من أن النظام الغذائي الذي تختاره يتوافق مع احتياجاتك الصحية المحددة ولا يضر بمتطلباتك الغذائية.

النهج القائم على الأدلة



كن حذرًا من الأنظمة الغذائية التي تفتقر إلى الدعم العلمي المناسب أو تعتمد فقط على الشهادات القصصية، النظم الغذائية القائمة على الأدلة من المرجح أن توفر نتائج واقعية ومستدامة لفقدان الوزن.

أنواع الأنظمة الغذائية لفقدان الوزن التي يجب تجنبها

1) حمية الإجازات



قد تؤدي الحميات الغذائية القاسية، التي تتميز بالحد الشديد من السعرات الحرارية أو قيود الطعام الشديدة، إلى فقدان الوزن بسرعة في البداية، ولكنها ليست لها نتائج دائمة على المدى الطويل ويمكن أن يكون لها آثار سلبية على التمثيل الغذائي ومستويات الطاقة والرفاهية العامة، بدلاً من ذلك ، اختر نهجًا متوازنًا يركز على فقدان الوزن التدريجي والمستدام.

2) تطهير السموم



غالبًا ما تتضمن عمليات تطهير التخلص من السموم استهلاك السوائل أو الأطعمة المحددة فقط لفترة محددة مع وعد بإزالة السموم من الجسم، الجسم لديه أنظمة طبيعية لإزالة السموم، وأن التطهير الشديد للتخلص من السموم يمكن أن يؤدي إلى نقص المغذيات ، وفقدان العضلات ، وتباطؤ عملية التمثيل الغذائي، أفضل طريقة هي إعطاء الأولوية لنظام غذائي متوازن يدعم عمليات إزالة السموم الطبيعية في الجسم.

3) حمية الإقصاء



تتضمن حمية الإقصاء إزالة مجموعات أو مكونات غذائية معينة بناءً على الاعتقاد بأنها تسبب زيادة الوزن أو مشاكل صحية، ولكن التخلص من مجموعات غذائية كاملة دون توجيه مناسب يمكن أن يؤدي إلى اختلالات في المغذيات وقد لا يكون مستدامًا على المدى الطويل.

4) الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية (VLCDs)



تتضمن الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية استهلاك عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية، وعادة ما يكون أقل من 800 سعر حراري في اليوم، هذه الحميات قد تبشر بفقدان الوزن بسرعة ، لكنها تؤدي أيضًا إلى نقص المغذيات وفقدان العضلات وضعف جهاز المناعة.

5) الحميات التي يقرها المشاهير



احذر من أنظمة إنقاص الوزن التي يقرها المشاهير دون دعم علمي مناسب، فغالبًا ما تستند هذه الأنظمة الغذائية إلى الحكايات الشخصية بدلاً من البحث القائم على الأدلة، فما يصلح لفرد واحد قد لا يصلح للجميع ، وقد يؤدي اتباع نظام غذائي مصادق عليه من المشاهير بشكل أعمى إلى خيبة أمل أو عادات غذائية غير مستدامة".

6) الحميات التكميلية المفرطة



يمكن أن تكون الأنظمة الغذائية التي تعتمد بشكل كبير على المكملات الغذائية المفرطة بدلاً من الأطعمة الكاملة مشكلة، بينما يمكن أن تلعب المكملات دورًا في دعم الصحة العامة ، يجب ألا تحل محل النظام الغذائي المتوازن، الاعتماد فقط على المكملات الغذائية يمكن أن يؤدي إلى اختلال التوازن الغذائي وقد لا يوفر نفس الفوائد مثل استهلاك مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية".