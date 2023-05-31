اليوم السابع
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كاميرات المراقبة سلاح النيابة فى مواجهة طالب متهم بالقيادة المتهورة بالتجمع

الأربعاء، 31 مايو 2023 01:00 ص
كاميرات المراقبة سلاح النيابة فى مواجهة طالب متهم بالقيادة المتهورة بالتجمع حبس- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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طلبت نيابة القاهرة الجديدة، تفريغ كاميرات المراقبة، في اتهام طالب بالقيادة برعونة مهددا حياة المواطنين للخطر، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.
 
 
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً صورة لقائد سيارة أثناء قيادته السيارة برعونة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، مخرجاً قدمه من النافذة معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.
 
 
بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد السيارة وقائدها، وتبين أنه (طالب مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) وأن السيارة" ملك والدته"، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.
 
 

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