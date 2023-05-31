ضياء رشوان: حالة التوافق هى المقصد الأعظم من الحوار الوطنى

الأمير نصرى

قال الكاتب الصحفى ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، إن حالة التوافق هى المقصد الأعظم من الحوار الوطنى ولن يتحقق إطلاقا فى أى قضية وإلا أصبحنا كلنا واحد، كما أن الحوار لا يتم مع النفس فمن يتحدث مع نفسه مجنون ومن يتحدث مع الآخرين فهو عاقل.

وأضاف ضياء رشوان خلال استضافته بقناة إكسترا نيوز، أنه قبل حالة الاتفاق حالة التفاهم بان نفهم ونقدر ونعذر بعضنا البعض فيما نقول حتى لو اختلفنا فى الرأى، وبالتالى هناك عدد من القضايا لكن يكون فيها رأى واحد، كما أن هناك قضايا حدث عليها توافق، وبالتالى لا يطلق حوار إلا مع الآخر.

تابع ضياء رشوان، أن الدستور ينص على حد أدنى لأعضاء كل من مجلسى النواب والشيوخ، ولا ينص على عدد، موضحا أن الدستور فى مجلس النواب ينص على ان عدد أعضاء المجلس لا يقل عن 450 عضو ووصوله لعدد معين يترك للمشرع.