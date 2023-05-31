ضبط 250 طنا من الأقماح المحلية داخل مطحن خاص فى أسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين تمكنت من ضبط حوالى 250 طنا من الأقماح المحلية داخل مطحن خاص بالمنطقة الصناعية بالزرابى بأبوتيج مخصص لإنتاج الدقيق الفاخر استخراج 72% بالمخالفة للقرار الوزارى الخاص بحظر استخدام الأقماح المحلية فى إنتاج الدقيق الفاخر بالمطاحن الخاصة.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة الالتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بالقمح وتوريده ومنع تداوله إلا وفق الضوابط المقررة مؤكدًا على تكثيف الحملات الرقابية اليومية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للتأكد من الالتزام بكافة التعليمات وإحكام الرقابة لمنع تداول أى أقماح بشكل غير رسمى والقضاء على السوق السوداء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة لحماية الموطنين.

وأشاد محافظ أسيوط، بالجهود الكبيرة التى تقوم بها مديرية التموين ومباحث التموين وتوجية ضربات قوية ومتلاحقة لبعض ضعاف النفوس من المتاجرين بأقوات المواطنين مؤكدًا على إستمرار ملاحقتهم والضرب بيد من حديد على يد كل مخالف أو فاسد.

من جانبه أوضح ممدوح حماد مدير مديرية التموين بأسيوط أن حملات مديرية التموين المفاجئة بالاشتراك مع مباحث التموين برئاسة العميد حازم عاطف أسفرت عن ضبط مطحن خاص بالمنطقة الصناعية بالزرابى بأبوتيج والمخصص لإنتاج الدقيق الفاخر استخراج 72% وبه كميات كبيرة من الأقماح المحلية تقدر بحوالى 250 طن وذلك بالمخالفة للقرار الوزارى الخاص بحظر استخدام الأقماح المحلية بدون ترخيص من وزارة التموين فى إنتاج الدقيق الفاخر بالمطاحن الخاصة واستخدامها فى إنتاج الدقيق الفاخر استخراج 72% وتم التحفظ على الكميات وجارى مصادرتها وتوريدها للمواقع التخزينية بالمحافظة وتحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لافتًا إلى مواصلة المديرية جهودها فى الحملات للتأكد من الالتزام بكافة التعليمات والقرارات التى تقرها الدولة لحماية المواطنين.