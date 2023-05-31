ضبط 18.5 طن قمح قبل تهربيها للسوق السوداء بالشرقية .. وتوريد 2787 طنا للشون

ضبطت مديرية التموين بالشرقية ، 18 طن و480 كيلو قمح محلي قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء بنطاق مركز الإبراهيمية، ذلك بحملة مكبرة،تنفيذاً لتوجيهات بتشديد الرقابة على توريد القمح المحلي للشون المخصصة لذلك لموسم حصاد عام 2023 م .

وقال بيانا، انه تم تشكيل حملة مكبرة من الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية وبرفقة محمود جبر كبير المفتشين بالمديرية وأسفرت الحملة عن ضبط كمية من القمح المحلي لموسم حصاد عام 2023 قدرها 18طن 480 كجم وتم تحرير محضر رقم ( 6393 ) لسنة 2023 جنح الابراهيميه ضد "م. أ. أ .ب" صاحب مخزن قمح بناحية الابراهيمية.

وفي سياق متصل،قالت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين إلى أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 2787 طن 487 كيلو قمح ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 502917 طن و 24 كيلو قمح مشيرة إلى تمام جاهزية جميع المواقع التخزينيه لإستقبال الأقماح المحلية.

أوضحت وكيلة وزارة التموين إلي أنه يحظر شراء أية كميات من أقماح الديورم المحلية موسم حصاد 23 إلا بنـاءً على طلب كتابى وموافقة وزير التموين والتجارة الداخلية على ذلك، ويجب أن يتضمن هذا الطلب على الأخص البيانات الآتية:الكمية المستهدف شراؤها، الغرض من الإستخدام، أماكن استلام الأقماح،اسم المطحن المخصص لطحن تلك الكمية مـن الأقمـاح وعنوانـه ويرفـق بالطلب صورة من رخصة المطحن السارية.

شددت على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.