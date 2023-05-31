اليوم السابع
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الأربعاء، 31 مايو 2023 11:29 م
أكرم القصاص
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ضبط نصف طن دقيق داخل مخبز كان يعده صاحبه للبيع في السوق السوداء في مركز المحلة

الأربعاء، 31 مايو 2023 11:13 م
ضبط نصف طن دقيق داخل مخبز كان يعده صاحبه للبيع في السوق السوداء في مركز المحلة جانب من المضبوطات
الغربية عادل ضرة

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شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزاره التموين والتجارة الداخلية حملة تموينية بمركز المحلة ضمت المحاسب حازم طه مدير ادارة التموين بمركز المحلة وأشرف شرف الدين والسيد احمد الحواله المفتشين بالرقابة التموينية بالمديرية.
 
أسفرت الحملة عن ضبط مخبز بلدى مدعم بمركز المحلة قام بتجميع ( نصف طن ) شكائر دقيق بلدى مدعم استخراج 87.5% زنه 50 كجم فى الشيكاره  بغرض الاستيلاء على أموال الدعم وتحقيق مكاسب غير مشروعة.
 
كما تم تحرير (12)  محضر عدم إعلان عن الاسعار لمحال بيع مواد غذائية.
 
تم اتخاذ الاجراءات القانونية اخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق
 

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