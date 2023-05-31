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زراعة القاهرة: 3 فترات بامتحانات نهاية العام وانتظام التصحيح بالكنترولات

الأربعاء، 31 مايو 2023 10:48 ص
زراعة القاهرة: 3 فترات بامتحانات نهاية العام وانتظام التصحيح بالكنترولات جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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أكد الدكتور سامح عبد السلام عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، انتظام امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى 2022/ 2023 على مستوى طلاب الدراسات العليا والبكالوريس والتى انطلقت الأسبوع الجارى بالكلية، مشيرا إلى أن الاختبارات تعقد حضوريا بالكلية وعلى 3 فترات تجنبا لحدوث أى تكدس أو زحام أمام اللجان.
 
وأضاف الدكتور سامح عبد السلام فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن الكنترولات بالكلية تعمل بشكل منتظم قبل بدء الامتحانات وتم تقسيم الكنترولات طبقا للبرامج التعليمية بالكلية وعلى حسب الفرق الدراية، مؤكدا أن تصحيح نماذج الإجابة يتم بشكل يومى بمجرد الانتهاء من اداء الامتحان وذلك حتى تتمكن الكلية من إعلان النتيجة بعد انتهاء الماراثون بأيام قليلة .
 
فيما تواصل كليات جامعة القاهرة، تنظيم امتحانات نهاية العام الدراسى والتى تعقد حضوريا بالكليات مع متابعة دقيقة من إدارة الجامعة.
 
وكان شدد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة تضمين الورقة الامتحانية شمولية الاختبار لجميع أجزاء ما تم تدريسه بالفعل، وارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته، توزيع الأسئلة على كل المجالات والمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار، إعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، ويراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب، وأن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتمل تفسيرات مختلف، وأن يناسب الزمن المُخصص للامتحان عدد الأسئلة، وأن تشتمل ورقة الامتحان على أسئلة موضوعية، مع ضرورة الالتزام بسؤال حل المشكلات الذى يُعلم الطالب التفكير بطريقة علمية فى حل أى مشكلة، فضلًا عن الأسئلة التعليلية.

جامعة القاهرة

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