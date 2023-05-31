

وقال نيبينزيا - خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية الثلاثاء- "روسيا سترد بقسوة شديدة على أي هجمات تشنها أوكرانيا على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، والمنشآت الحيوية في بنيتها التحتية، بما في ذلك خطوط إمداد المحطة بالطاقة، وكذلك على مدينة إنيرجودار".



وأوضح المندوب الروسي، أن مقترحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، بشأن المحطة النووية تتوافق مع الإجراءات التي تتخذها روسيا فلا يوجد أفراد ولا معدات عسكرية، ولا تنطلق أي هجمات من المحطة.



وقال نيبينزيا، إن روسيا تعتزم اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتعزيز السلامة النووية والمادية للمحطة بما يتفق مع التشريعات الوطنية والالتزامات الناشئة عن المواثيق القانونية الدولية ذات الصلة التي تعد بلادنا طرفا فيها.

يذكر أن مجلس الأمن عقد اليوم اجتماعا عرض فيه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مبادئه لضمان سلامة محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

