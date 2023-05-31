اليوم السابع
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الأربعاء، 31 مايو 2023 04:38 م
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رفع 350 حالة إشغال خلال حملات مكبرة جنوب الجيزة

الأربعاء، 31 مايو 2023 03:20 م
رفع 350 حالة إشغال خلال حملات مكبرة جنوب الجيزة حملات مكبرة لرفع إشغالات وتعديات المقاهى بالجيزة
كتبت - مرام محمد

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شنت محافظة الجيزة من خلال حي جنوب حملات مكبرة لرفع إشغالات وتعديات المقاهي والمحال التجارية والمنشآت التجارية والباعة من الطريق العام، وذلك فى إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالاستجابة لشكاوى المواطنين.
 
وشملت الحملات مناطق خلف محكمة الجيزة وشارع عباس السيد بساقية مكي ومحيط ميدان الجيزة وشوارع يافع بن يزيد وقرة بن شريك والأهرام أعلى نفق عباس وشارع همدان من الأهرام.
 
وأسفرت الحملات على مدار يومين عن رفع 350 حالة إشغال وإزالة أكشاك ومنشآت مقامة بالمخالفة دون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك بمتابعة اللواء ذكي سلام رئيس حي جنوب.
 
حملات مكبرة لرفع إشغالات وتعديات المقاهي (4)
حملات مكبرة لرفع إشغالات وتعديات المقاهي 

حملات مكبرة لرفع إشغالات وتعديات المقاهي (3)
حملات مكبرة لرفع إشغالات وتعديات المقاهي 

حملات مكبرة لرفع إشغالات وتعديات المقاهي (2)
حملات مكبرة لرفع إشغالات وتعديات المقاهي 

حملات مكبرة لرفع إشغالات وتعديات المقاهي (1)
حملات مكبرة لرفع إشغالات وتعديات المقاهي

 


اشغالات تعديات

اشغالات الباعة الجائلين

محافظ الجيزة

الجيزة



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