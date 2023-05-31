دراسة تكشف روابط بين المحليات غير السكرية واضطرابات التمثيل الغذائى

كتبت إيناس البنا

لسنوات عديدة، تمتعت المحليات غير السكرية، مثل الأسبارتام والسكرالوز وستيفيا، بشعبية واسعة بسبب محتواها الخالي من السعرات الحرارية والتصور بأنها تساعد في الحد من استهلاك السكر وتعزيز فقدان الوزن، غير أن بحثا نُشر في المجلة العلمية "Health Perspectives" ، كشف عن ارتباطات مقلقة بين استهلاك المحليات غير السكرية ومخاطر صحية مختلفة.

قادت الدراسة الدكتورة سامانثا روبرتس ، أخصائية تغذية وأستاذة جامعية رائدة. حللت بيانات من أكثر من 10000 مشارك على مدى خمس سنوات. درس فريق البحث تأثير المحليات غير السكرية على الصحة العامة ، بما في ذلك عوامل مثل إدارة الوزن ، وصحة التمثيل الغذائي ، وخطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

تشير نتائج الدراسة إلى أن المحليات غير السكرية قد لا تكون الدواء الشافي الذي كان يُعتقد في السابق أنها كذلك.

اكتشف الباحثون علاقة كبيرة بين استهلاك هذه المحليات وزيادة خطر الإصابة باضطرابات التمثيل الغذائي ، بما في ذلك السمنة ومرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية.وربطت الدراسة أيضًا بين المحليات غير السكرية والاضطرابات في ميكروبيوتا الأمعاء ، مما قد يؤثر على الهضم وصحة الأمعاء بشكل عام.

وكشفت أيضًا أنه على الرغم من كونها خالية من السعرات الحرارية ، إلا أن المحليات غير السكرية تحفز الرغبة الشديدة في الجوع ، مما يؤدي إلى زيادة تناول الطعام وتعطيل محتمل في إشارات الشبع الطبيعي.

أكد الدكتور روبرتس ، الباحث الرئيسي ، أنه في حين أن نتائج الدراسة مهمة ، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد السببية وفهم الآليات الأساسية بشكل أفضل. ومع ذلك ، فقد حذرت الأفراد من افتراض أن المحليات غير السكرية هي بدائل آمنة عالميًا للسكر دون الاعتدال المناسب.

في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم الآثار طويلة المدى للمحليات غير السكرية على صحة الإنسان ، فإن هذه الدراسة تحث الأفراد على البقاء على اطلاع والتشاور مع المتخصصين في الرعاية الصحية للحصول على المشورة الغذائية الشخصية.