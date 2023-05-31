تواصل فاعليات مبادرة تمكين الطفل المصري بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

تواصلت فاعليات مبادرة "تمكين الطفل المصرى" بشمال سيناء في مدرسة 25 يناير الرسمية لغات بالعريش، حيث أعلنت محافظة شمال سيناء أن المبادرة تنفذها وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة اليونيسيف ومنظمات المجتمع المدني، لتمكين الأطفال والتصدي لظاهرة العنف والتنمر ضد الأطفال، وتقوم المحافظة بتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المبادرة التي يتم تنفيذها في محافظات الجيزة وسوهاج والإسكندرية، بجانب محافظة شمال سيناء بهدف نشر وتعزيز السلوكيات والممارسات الإيجابية بين الأطفال وذويهم، بالمؤسسات التعليمية وصناعة التغيير المجتمعى.

وعدد المستفيدين من البرنامج يبلغ 120 من تلاميذ وتلميذات مرحلة التعليم الأساسى ( ابتدائى / إعدادى ) بالإضافة إلى أخصائيى التربية الاجتماعية والمسرح ومعلمى التربية الرياضية ومعلمى مادة القيم والحاسب الآلى ومديرى المدارس وموجه عام المسرح وموجه عام التربية الاجتماعية.

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن أطفال شمال سيناء في احتياج دائم لمثل هذه المبادرات بسبب الظروف التي مرت بها المحافظة، لافتًا إلى أنه بجانب تعزيز السلوكيات والممارسات الإيجابية لدى الأطفال يهدف البرنامج إلى بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس والاخصائين الاجتماعيين فى مجال تعزيز السلوكات الإيجابية للأطفال وتوعية أولياء الأمور في مجال التربية الإيجابية.

بدوره، أكد ناصر مسلم مدير عام التنمية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، على أن محافظة شمال سيناء تشهد استقرارًا أمنيًا كبيرًا بفضل جهود القوات، وعلي أبناء المحافظات الأخرى أن يعرفوا ذلك.

وأضاف مسلم، أن المبادرة يتم تنفيذها فى 4 محافظات وهى شمال سيناء والجيزة والإسكندرية وسوهاج، لافتا إلى اختيار شمال سيناء لتنفيذ المبادرة لما لها من أهمية كبيرة، حيث بدأت تنفيذ الفاعليات يوم 28 مايو الجارى، ومستمرة حتى 2 يونيو المقبل.