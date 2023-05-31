تعرف على مشروعات ترشيد استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات ببتروجلف

كتبت -مروة الغول

تحقق مشروعات ترشيد استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات بقطاع البترولعوائداً اقتصادية وبيئية وفيما يلى أهم المعلومات عن مشروعات ترشيد استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات ببتروجلف وكانت كالتالى.

1- استطاعت بتروجلف من خلال المشروع التجريبى الجديد باستخدام تكنولوجيا العامل الحفاز ، تخفيض الانبعاثات بواقع 2ر6 % خلال شهرين فقط من التشغيل .

2-ومن المتوقع أن تحقق وفراً فى تكلفة استهلاك الوقود خلال عامين تبلغ 2ر3 مليون دولار.

3-وفيما يتعلق بمحطة معالجة مياه الصرف الصناعى ببتروجلف والتى نفذتها شركة مصر للصيانة "صان مصر" بطاقة 10 آلاف برميل مياه يومياً وتكلفة 5ر3 مليون دولار والتى تحقق أهداف استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية فى زيادة التوافق البيئى والكفاءة الاقتصادية فى إدارة المشروعات البترولية.

افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توسعات حقل شمال جيسوم الشمالى فى منطقة امتياز بتروجلف بخليج الزيت بالصحراء الشرقية ، والتى شهدت تطوراً وزيادة فى الإنتاج والاحتياطى ، حيث قفز الحقل بإنتاج بتروجلف من 4 آلاف إلى 19 ألف برميل زيت يومياً، وزاد الاحتياطى المؤكد من 118 مليون إلى حوالى 203 مليون برميل خلال النصف الأول للعام الحالى 2023 وتأتى التوسعات الجديدة وزيادة الإنتاح كنتيجة مباشرة لاستراتيجية الوزارة فى زيادة وتعظيم إنتاج الثروة البترولية والإسراع بوضع المشروعات البترولية الجديدة على خريطة الإنتاج ، من خلال الاستغلال الأمثل لما يتوافر التسهيلات القائمة أو إضافة تسهيلات جديدة بمناطق الإنتاج البترولى القائمة فى ظل التعاون القائم والمستمر بين الكيانات البترولية العاملة .