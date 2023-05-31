اليوم السابع
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الأربعاء، 31 مايو 2023 07:44 ص
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تعرف على أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم الأربعاء

الأربعاء، 31 مايو 2023 07:00 ص
تعرف على أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم الأربعاء خضراوات
كتب إسلام سعيد

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شهدت أسعار الخضراوات فى مصر استقرار ملحوظ في تعاملات اليوم الأربعاء، وسجل سعر الطماطم 3.5 إلى 5 جنيهات بتراجع 1.5 جنيه والبطاطس من 4 إلى 5.5 جنيهات، والبصل 9 إلى 13 جنيها بانخفاض 2 جنيه، الكوسة 6 إلى 8 جنيهات، والجزر 2.5 إلى 6.8 جنيهات.
 
وسجل سعر الفاصوليا 4 إلى 7 جنيهات في أسواق الجملة والباذنجان البلدى 3 إلى 6 جنيهات والرومى 5 إلى 9 جنيهات والباذنجان الأبيض 4 إلى 7 جنيهات، الفلفل الرومى الصوب 4 إلى 7 جنيهات، والفلفل البلدى 5 إلى 7 جنيهات، والفلفل الحامى  5 إلى 8 جنيهات.
 
وبلغ سعر كيلو الملوخية فى الجملة 5 إلى 8 جنيهات والخيار الصوب 6 إلى 8 جنيهات، والخيار البلدي 4 إلى 7 جنيه، د، وبلغ سعر البامية 20 إلى 24 جنيها والبسلة 18 إلى 22 جنيها والسبانخ 7 إلى 10 جنيهات  والقلقاس 5 إلى 8 جنيهات.
 
يذكر أن هذه الأسعار تعبر فقط عن سوق الجملة ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن إلى الأسواق المختلفة، لذلك تختلف هذه الأسعار بين منطقة إلى أخرى بحسب مكاسب التجار.
 

 


خضراوات

اسعار الخضراوات

خضار

طماطم

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