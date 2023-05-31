تأهيل 5 محطات مياه شرب وصرف صحى بسوهاج للحصول على شهادة TSM

سوهاج عمرو خلف

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تأهيل عدد 5 محطات مياه شرب وصرف صحى للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف أن تلك المحطات هى محطة مياه ناصر بمدينة سوهاج وتبلغ طاقتها التصميمية 17 ألف متر مكعب لكل يوم وتغذى منطقة مدينة ناصر ومحطة مياه الصوامعة شرق الجديدة بمركز أخميم والتى تبلغ طاقتها التصميمية 90 لتر لكل ثانية وتغذى نجوع الصوامعة شرق ومحطة مياه الأحايوة شرق الجديدة بمركز أخميم والتى تبلغ طاقتها التصميمية 90 لتر لكل ثانية وتغذى قريتى الكولا والاحايوة، هذا بالإضافة إلى محطتى رفع صرف صحى بمركز المراغة وتشمل محطة رفع رقم 3 والتى تبلغ طاقتها التصميمية 250 لتر لكل ثانية وتخدم 3500 نسمة ومحطة رفع رقم 1 وتبلغ طاقتها التصميمية 140 لتر لكل ثانية وتخدم 20 ألف نسمة.

وأشار المهندس حسام الدين طه مدير إدارة التنمية الفنية المستدامة أن الحصول على تلك الشهادة يتطلب توافر المتطلبات الخاصة بمرفق تنقية مياه الشرب والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحى وأن تلك المتطلبات تشمل مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل ومراقبة وضبط الجودة والصيانة القياسية وإجراءات السلامة والصحة المهنية والموارد البشرية لضمان تقديم أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق رسالة الشركة فى توفير كوب مياه نظيف وصرف صحى أمن لجميع المواطنين.