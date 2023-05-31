بالاسماء.. إصابة 23 شخص في انقلاب سيارة ربع نقل في ترعة بالدقهلية

أصيب 23 عامل وعاملة جراء انقلاب سيارة ربع نقل تقل مجموعة من العمال والعاملات بالأجرة أثناء عودتهم من عملهم على طريق ميت العامل بمركز أجا، بمحافظة الدقهلية، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا، بانقلاب سيارة تقل عاملات أنفار بالأجرة داخل ترعة على طريق الدير ميت العامل.

وانتقلت قوة امنية من ضباط مباحث المركز ورجال الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن السيارة تحمل لوحات معدنية رقم "د ر س 2692"، وكانت تقل مجموعة من العمال من قرية قرقيرة بمركز السنبلاوين، وأثناء عودتهم من العمل بإحدى الأراضي الزراعية، اختلت عجلة القيادة في يد السائق ما تسبب في انقلابها بالترعة.

وأسفر الحادث عن إصابة السائق ويدعى هاشم أحمد 30 سنة، مقيم بقرية طهواي مركز السنبلاوين، وتم تحويله لمستشفى المنصورة الدولي، فيما تم نقل 22 مصابًا لمستشفى أجا وهم مصطفى عطية الموجي 63 سنة، وأحلام علي عبده المحمدي 53 سنة، وعلاء عرفة الشافعي 32 سنة، ومحمد مصطفى أحمد 35 سنة، وعفاف محمد سليمان 33 سنة، وشفيقة جلال السيد 46 سنة، وعفاف رجب إبراهيم 35 سنة.

كما أصيبت رضا رضا رضا عيد الحديدي 42 سنة، ويسرية محمد الطنطاوي 47 سنة، وربيعه مصطفى شاهين 40 سنة، وهبه أحمد موسى 35 سنة، وعطيات سالم 42 سنة، وثريا حسن محمد 52 سنة، وسيد جاد السيد 15 سنة، وهانم أحمد 22 سنة، ومحمد أحمد 41 سنة.

وأصيب أيضًا حكمت أحمد عطية 50 سنة، وعزة محمد أحمد 50 سنة، وصدقة حمزة عبد اللطيف 53 سنة، وفاطمة عبد الفتاح 55 سنة، وفوزية عبد الله 50 سنة، وعلي محمد عرفة 30 سنة، وجميعهم مقيمين بقرية قرقيرة بالسنبلاوين.