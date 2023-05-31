المتهمان بكسر جمجمة فرد أمن بأكتوبر يعترفان بالواقعة والأمن يلجأ للكاميرات

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهمان ب الاعتداء على فرد أمن خاص بمول تجاري في مدينة 6 أكتوبر بارتكاب الواقعة، وذكرا أنهما يعملان بمحل في المول الذي يعمل به المجني عليه، وأن خلافات نشبت بينهما، أدت إلى تشاجرهم، والاعتداء عليه.

ولجأ رجال المباحث إلى فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمول التجاري الذي شهد الواقعة، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال شهود عيان لكشف ملابسات المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاملين، لاتهامهما بالاعتداء على فرد أمن خاص بمول تجاري في مدينة 6 أكتوبر، مما أسفر عن إصابته بكسر بالجمجمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد تعرض فرد أمن خاص، بمول تجاري، في مدينة 6 أكتوبر، لاعتداء وإصابته بكسر بالجمجمة، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وبإجراء التحريات تبين أن عاملين بالمول، تشاجرا مع المصاب، واعتديا عليه، مما أسفر عن إصابته، نتيجة خلافات بينهم، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.