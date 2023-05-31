القاهرة الإخبارية: دوي انفجارات في بيلجورود

كتب أحمد عرفة

أكدت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، سماع دوي انفجارات في بيلجورود وسط أنباء تتحدث عن أنها ضربات تنفذها القوات الروسية.

وفى وقت سابق أعربت وزارة الخارجية الروسية عن استنكارها لمحاولات القوات الأوكرانية شن هجمات إرهابية ضد روسيا، وأكدت أن موسكو تحتفظ بحقها في اتخاذ أكثر الإجراءات صرامة ردا على ذلك.

وأضافت في بيان، إن الهجمات التي حاولت كييف تنفيذها باستخدام طائرات بدون طيار ضد مناطق في موسكو وضواحيها، موجهة حصريا ضد السكان المدنيين من أجل بث الذعر.

وأوضحت الوزارة أن الدعم الغربي لنظام كييف يدفع القيادة الأوكرانية نحو الأعمال الإجرامية المتهورة.

ووصفت وزارة الخارجية التصريحات الغربية بأن نظام كييف لن يستهدف الأراضي الروسية بأنها مجرد نفاق.

كذلك شددت وزارة الخارجية على أن جميع الأشخاص المتورطين في هجمات الطائرات بدون طيار سيتم العثور عليهم ومعاقبتهم بشدة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، إن "نظام كييف حاول صباح (الثلاثاء) شن هجوم إرهابي بطائرات بدون طيار على منشآت في مدينة موسكو. وشاركت في الهجوم 8 طائرات بدون طيار، وقد تم تدمير كل المسيرات".