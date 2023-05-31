وذكر بيان للحكومة الروسية - اليوم الأربعاء، على موقعها الإلكتروني - "لقد تقرر فرض حظر على تصدير البضائع من الأعيرة النارية والخراطيش من أراضي روسيا حتى 31 ديسمبر 2023 وفقاً للقائمة المرفقة"، موضحا أن القرار يهدف إلى ضمان حماية مصالح الدولة.

ويأتي هذا القرار تنفيذا لمرسوم الرئيس بوتين بشأن تطبيق تدابير اقتصادية خاصة في مجال النشاط الاقتصادي الأجنبي من أجل ضمان أمن روسيا.

وكان الرئيس الروسي قد وقع هذا المرسوم في مايو 2022، ردا على الإجراءات غير الودية لبعض الدول الأجنبية.

من جانبها ، أفادت قوات الشرطة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، باعتقال 9 أشخاص كانوا يقومون بتصوير عمل أنظمة الدفاع الجوي وينشرونها على مواقع التواصل الاجتماعي وتسليمهم إلى الأجهزة الأمنية.

وقالت الشرطة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" - إن ضباط شرطة العاصمة كشفوا عن 9 مواطنين تتراوح أعمارهم بين 23 و49 عاما، نشروا مقاطع فيديو لعمليات الدفاع الجوي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق أن دعت السلطات الأوكرانية مواطني البلاد إلى عدم نشر الصور ومقاطع الفيديو التي توضح عمليات ونتائج أعمال الدفاع الجوي على الإنترنت، حيث من الممكن أن تكشف مواقع أنظمة الدفاع الجوي ذات الصلة.