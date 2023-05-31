البابا تواضروس يكريم محافظ القاهرة لدوره فى تطوير مسار العائلة المقدسة.. صور

كتب سيد الخلفاوى - محمد الأحمدى

شارك اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في الاحتفال الذي أقيم تحت رعاية وبحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة ذكرى دخول العائلة المقدسة أرض مصر، بكنيسة المغارة والشهيدين سرجيوس وواخس المعروفة بأبى سرجة بمجمع الأديان بمصر القديمة، حيث تستمر احتفالات الكنيسة بهذه المناسبة لمدة 3 أيام .

شارك فى الحفل د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والسفيرة سهى جندى وزيرة الهجرة، وم. جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، واللواء أيمن السعيد رئيس حى مصر القديمة ،وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والشخصيات العامة .