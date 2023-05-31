اليوم السابع
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الأربعاء، 31 مايو 2023 10:48 م
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البابا تواضروس يكريم محافظ القاهرة لدوره فى تطوير مسار العائلة المقدسة.. صور

الأربعاء، 31 مايو 2023 09:12 م
البابا تواضروس يكريم محافظ القاهرة لدوره فى تطوير مسار العائلة المقدسة.. صور البابا تواضروس يكريم محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى - محمد الأحمدى

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شارك اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في الاحتفال الذي أقيم تحت رعاية وبحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة ذكرى دخول العائلة المقدسة أرض مصر، بكنيسة المغارة والشهيدين سرجيوس وواخس المعروفة بأبى سرجة بمجمع الأديان بمصر القديمة، حيث تستمر احتفالات الكنيسة بهذه المناسبة لمدة 3 أيام .
 
شارك فى الحفل د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والسفيرة سهى جندى وزيرة الهجرة، وم. جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، واللواء أيمن السعيد رئيس حى مصر القديمة ،وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ  والشخصيات العامة .
 
وفي نهاية الحفل قام  البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بتكريم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ضمن عدد من الشخصيات والحضور لدورهم في تطوير مسار العائلة المقدسة.
 
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الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

مسار العائله المقدسه



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