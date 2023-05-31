الإجهاد.. كلمة السر لكثير من مشاكل المعدة وأبرزها الغثيانوالحموضة

إيناس البنا

في بعض الأحيان قد تشعر بالغثيان وتفقد شهيتك بسبب مشاكل المعدة ، وذلك لأن الدماغ تؤثرعلى معدتك بطريقة أو بأخرى. وبالمثل يمكن أن يكون للتوتر تأثيرا مباشرا أوغير مباشرعلى صحة الجهاز الهضمي. وفقا لموقع OnlyMyHealth

العلاقة بين الأمعاء والدماغ تلعب دورًا حاسمًا في تنظيم العمليات الفسيولوجية المختلفة ، بما في ذلك الهضم والتمثيل الغذائي والوظيفة المناعية واستجابات الإجهاد، فهو ينطوي على التفاعلات المعقدة بين ميكروبيوتا الأمعاء ، وهرمونات الأمعاء ، والجهاز العصبي المعوي (ENS) ، وهو شبكة من الخلايا العصبية التي تنظم الجهاز الهضمي. "





كيف يؤثر الإجهاد على صحة الجهاز الهضمي والعكس صحيح؟

يمكن أن يؤثر الإجهاد على صحة الجهاز الهضمي بعدة طرق. فعندما نشعر بالإجهاد ، يتم تشغيل استجابة الجسد الطبيعية للدفاع ، والتي يمكن أن تسبب تغيرات في الجهاز الهضمي.

كما يمكن أن يؤثر الإجهاد على إنتاج الإنزيمات الهضمية ، وزيادة الالتهاب في الأمعاء ، وتغيير ميكروبيوم الأمعاء. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤثر على التقلصات الطبيعية في الجهاز الهضمي

من المهم ملاحظة أن الإجهاد المزمن يمكن أن يؤدي أيضًا إلى حالات هضمية أكثر خطورة ، مثل القرحة الهضمية ومرض التهاب الأمعاء

وفقًا لدراسة نُشرت في Journal of Current Opinion in Behavioral Sciences ، يمكن أن يزيد الإجهاد والاكتئاب من نفاذية حاجز القناة الهضمية ، مما يؤدي إلى "تسرب الأمعاء''مما يسمح للبكتيريا بالدخول إلى الدورة الدموية ، مما ينتج عنه استجابة التهابية.



أعراض الجهاز الهضمي المتعلقة بالإجهاد

يمكن أن يظهر الإجهاد في العديد من الأعراض المرتبطة بالأمعاء، وتشمل هذه:

وجع بطن

الإسهال أو الإمساك

الغثيان أو القيء

الارتجاع الحمضي أو الحموضة المعوية

فقدان الشهية أو الإفراط في الأكل

متلازمة القولون العصبي (IBS)